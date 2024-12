Viņi pārsteidza un iedvesmoja! Latvijas sportisti 2024. gadā lika par sevi lepoties

Riteņbraucējs Toms Skujiņš aizvadījis labāko gadu karjerā un divās no lielākajām viendienu sacensībām palicis rokas stiepienā no goda pjedestāla. Kristaps Porziņģis bez fakta, ka kļuva par NBA čempionu, divas reizes gada laikā pārsteidza daudzus ar savu gatavību gan spēlēt, esot savainotam, gan ātro atgriešanos pēc nopietnas traumas. Artūrs Šilovs NHL laukumos sevi no labākās puses attaisnoja īstajā brīdī – izslēgšanas spēlēs. Olimpiskajās spēlēs ar pozitīvismu Latvijas sabiedrību uzmundrināja Ernests Zēbolds, bet pludmales volejbolā ne pirmo reizi virsotnē atgriezās Mārtiņš Pļaviņš. Iepriecināja arī ziemas sporta veidu pārstāvji – kalnu slēpošanā sevi pieteica talantīgā Dženifera Ģērmane, bet biatlonā augstākās virsotnes arī Andrejam Rastorgujevam.