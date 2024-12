Miris naktī pēc bijušās sievas dzimšanas dienas: par Jāņa Timmas traģisko bojāeju izskan dažādas versijas

Televīzijas kanālam "REN TV" ir citāda versija attiecībā uz to, kas bijis redzams blakus esošajā Timmas telefonā. Tas vēsta, ka Timmas mirstīgās atliekas atrastas pie kādas viesnīcas Maskavas centrā. Tas var likt uzskatīt, ka Timma kritis no liela augstuma, kas arī ir viena no pašnāvības versijām. Tiek ziņots, ka blakus viņam atrasts telefons ar ziņu no viņa bijušās sievas Annas Sedokovas ar lūgumu atzvanīt. Versijas par Timmas nāvi atšķiras arī dažādiem sociālā tīkla "Telegram" kanāliem. "Baza" vēsta par Timmas mirstīgo atlieku atrašanu kādas daudzstāvu ēkas pirmajā stāvā, "Mash" ziņo par Timmas pašnāvību kādā biznesa viesnīcā, bet "Shot" vēsta par pašnāvību hosteļa kāpņutelpā. Cits "Telegram" kanāls "VChK-OGPU" raksta, ka viņš miris pēc nolēkšanas no liela augstuma.