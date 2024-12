Kaspars Daugaviņš vairs nav tik kategorisks par hokejista karjeras beigām; paziņo arī par jaunu pavērsienu dzīvē

Tomēr Daugaviņš atklāj, ka nobriedis jaunam izaicinājumam savā karjerā: “No hokeja tālu neaizmuksi, ja tam visu dzīvi esi veltījis,” atzina Daugaviņš. “Ja tiešām uz ledus vairs nespēlēšu, es tāpat gribu būt tuvumā un nodot savas zināšanas. Domāju, ka trenera darbs vienmēr Latvijā ir pieejams – nodot, pastāstīt un parādīt jaunajiem hokejistiem to, kam tu esi gājis cauri, varbūt kāds no tevis kaut ko paņem. No Jaunā gada stāšos iekšā un sākšu mācības. Lēmums ir pieņemts, tikai formalitātes jānokārto,” stāsta Daugaviņš, kurš atklāj, ka jau drīzumā kārtos kvalifikāciju, lai kļūtu par licencētu hokeja treneri.