Latvijas florbolisti paliek bez bronzas medaļām pasaules čempionātā.

11.minūtē 2:0 pēc Filipa Formana piespēles no labās laukuma malas šķērsām laukumam, raidot bumbiņu pustukšā vārtu kreisajā stūrī, panāca Mikulāšs Krbecs. 18.minūtē vairākumā Latvija vienus vārtus atguva. Pēc Filipa Langera noraidījuma latviešiem vajadzēja nepilnu minūti, lai pēc Jāņa Ragovska piespēles no aizvārtes Jorens Malkavs no vārtu priekšas raidītu bumbiņu vārtu labajā stūrī - 1:2. 36.minūtē pēc Havlasa piespēles vārtus guva Ondržejs Nemečeks, panākot 3:1.