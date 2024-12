RFS galvenais treneris Morozs priecīgs par komandas sniegumu un nevaino Jāni Ikaunieku netrāpītajā "pendelē"

RFS vienīgos vārtus mačā guva Roberts Savaļnieks, kad 52.minūtē Stefans Paničs no laukuma labās puses pa gaisu piespēlēja bumbu pretinieku soda laukumā, kur viņš no vārtsarga laukuma stūra raidīja bumbu vārtu tālajā stūrī un panāca neizšķirtu 1:1. "Tiešām liels prieks, jo Robertam Eirokausos bija daudz iespēju un šodien viņš beidzot to izmantoja ļoti labā stilā. Ļoti svarīga situācija, kurā sitiens nebija tik viegls," norādīja treneris, paslavējot arī Stefanu Paniču, pēc kura piespēles Savaļnieks nogādāja bumbu pretinieku vārtos.