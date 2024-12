VIDEO: Porziņģis bloķē Tomsona danku "Celtics" uzvarā pār "Pistons"

Porziņģis laukumā pavadītajās 30 minūtēs un astoņās sekundēs realizēja divus no septiņiem tālmetieniem, sešus no 11 divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā bija arī astoņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viena kļūda un divi bloķēti metieni, iekrājot +/- rādītāju +23. Tāpat spilgtā spēles momentā Porziņģis lieliski atvairīja "Pistons" vienības spēlētāja Ausara Tomsona danku.