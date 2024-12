Čehijas mēneša spēlētājs Rubīns un Zviedrijas čempions Dzierkals: kādā sastāvā Latvija brauks uz turnīru Slovākijā?

“Pieci uzbrucēji, kuri olimpiskajā kvalifikācijā nebija pirmajā maiņā. Tagad no viņiem gaidīšu lielāku koncentrēšanos, lai izlemtu spēļu likteni,” gaidas no spēlētājiem izteica Vītoliņš. Pēc turnīra Slovākijā Latvijas izlase atkārtoti sāks pulcēties nākamā gada pavasarī, kad sāks gatavoties 2025. gada pasaules čempionātam. Tas no 9. līdz 25. maijam notiks Zviedrijas pilsētā Stokholmā un Dānijas pilsētā Herningā.