Ar kapteini Dairi Bertānu ierindā VEF cīnīsies par svarīgu uzvaru FIBA Čempionu līgā

Pirms spēles abas komandas atrodas pretējās pozīcijās E grupā. Bonnas klubs pēc zaudējuma VEF pirmajā spēlē Rīgā (72:86) pratusi uzvarēt nākamajās trijās cīņās, kas šobrīd to ierindo pirmajā vietā. Savukārt vefiņš pēc uzvaras atklāšanas mačā zaudējis nākamajos trijos mačos un tādējādi ieņem pēdējo pozīciju. Bilance 1-3 gan ir arī Izraēlas klubam Ramatgānas “Maccabi”, kam šodien jācīnās pret Atēnu AEK. Neatkarīgi no šodienas rezultātiem, pēdējā kārtā tāpat noskaidrosies, kura no komandām grupā būs pirmā, bet kura – pēdējā. Ja VEF arī šodien zaudēs, bet “Maccabi” spēs pārsteigt Atēnu AEK, tad rīdziniekiem pēdējā kārtā Izraēlas klubs būs jāuzvar ar vismaz astoņu punktu pārsvaru (pirmajā spēlē zaudēja ar 71:78).