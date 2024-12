Strautiņa rezultatīvais sniegums neglābj "Derthona" no zaudējuma

"Derthona" ar 90:95 (32:22, 14:24, 26:22, 18:27) zaudēja Trevīzo "NutriBullet". Strautiņš 26 minūtēs laukumā realizēja septiņus no deviņiem divpunktu metieniem un piecus no deviņiem soda metieniem, bet netrāpīja nevienu no pieciem tālmetieniem. Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, trīs kļūdas, divas pārķertas bumbas, trīs piezīmes, astoņi izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniekiem, +/- rādītājs nulle un efektivitātes koeficientu 19.