Latvijas vadošā bobsleja ekipāža Kalenda/Miknis Pasaules kausu sāk ar septīto vietu

Svētdien sportisti sacentīsies četriniekos. Pasaules kausa izcīņā šosezon tiks aizvadīti astoņi posmi un otrajā no tiem sportisti no 13. līdz 15 .decembrim sacentīsies Siguldas trasē. Eiropas čempionāts no 7. līdz 9. februārim Pasaules kausa posma laikā notiks Norvēģijas trasē Lillehammerē, kur nākamajā nedēļas nogalē Pasaules kausa sezona noslēgsies. Pasaules čempionāts marta pirmajā pusē notiks Leikplesidas trasē ASV.