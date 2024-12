Luka Banki pēc pēdējā zaudējuma ULEB Eirolīgā paziņojis komandai par atkāpšanos no amata

Kā ziņo “La Gazzeta dello Sport”, tad Banki esot bijušas domstarpības ar vienības ģenerālmenedžeri Paolo Ronki attiecībā par komandas komplektāciju. Jau kopš sezonas ievada Banki esot publiski paudis, ka tai nepieciešami papildspēki, īpaši jau garajā galā. Finanšu trūkums nav ļāvis komandai vienkārši papildināt basketbolistu rindas, tāpēc ir bijis jādomā par šķiršanos no kāda. Vēl pagājušajā nedēļā tika ziņots, ka viens no kandidātiem uz Boloņas pamešanu ir arī latvietis Andrejs Gražulis, kurš vasarā ar vienību noslēdza divu gadu līgumu. Bez tam, arī ģērbtuvē no spēlētāju puses vairs nevaldīja uzticība Banki. Kā ziņo medijs, tikai Marko Belinelli bijis gatavs nostāties trenera pusē, kamēr citi basketbolisti gan nē. Jau sezonas ievadā Latvijas izlases trenerim nav izvērtušās labākās attiecības ar Vilu Klaibērnu, kurš savas labākās spējas Boloņā, iespējams, nemaz nevēlas parādīt. Spēlē pret “Alba” Klaibērns gan guva 23 punktus, taču netrāpīja potenciāli uzvaras nesošo tālmetienu papildlaika izskaņā.