Porziņģis spoži izceļas ar 26 punktiem "Celtics" uzvarā pār "Pistons"

"Celtics" savā laukumā ar rezultātu 130:120 (39:24, 33:34, 31:30, 27:32) uzvarēja Detroitas "Pistons" komandu. Porziņģis laukumā pavadītajās 29 minūtēs un 23 sekundēs realizēja trīs no septiņiem tālmetieniem, piecus no 10 divpunktu metieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī deviņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni un trīs piezīmes, kā arī dalīts labākais +/- rādītājs komandā (+16).