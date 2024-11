Zorikam 11 punkti "Le Portel" zaudējumā Eirolīgas līderei; Laksa rezultatīva Itālijā

Laksa spēlēja 19 minūtes un 13 sekundes un realizēja četrus no sešiem divpunktu metieniem un trīs no pieciem tālmetieniem, kā arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, pa reizei kļūdījās un pārķēra bumbu, nopelnīja trīs piezīmes, izprovocēja vienu piezīmi pretiniecei un tika pie efektivitātes koeficienta 14. Mājiniecēm Laksa kļuva par rezultatīvāko spēlētāju, bet viešņām 24 punktus, piecas atlēkušās bumbas, sešas kļūdas un 12 izprovocētas piezīmes, iemetot desmit no 12 soda metieniem, sakrāja Spārkla Teilore.