Porziņģis ar 21 punktu palīdz "Celtics" izcīnīt septīto uzvaru pēc kārtas

Porziņģis, kurš izlaida sezonas ievadu un aizvadīja otro maču, laukumā pavadītajās 25 minūtēs un deviņās sekundēs realizēja divus no pieciem tālmetieniem, piecus no sešiem divpunktu metieniem un piecus no septiņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī astoņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle un trīs piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +7.