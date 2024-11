Biatlona frontē bez pārmaiņām. Ar Andreju Rastorgujevu un Baibu Bendiku kā izteiktiem Latvijas līderiem sāksies jaunā sezona

Pārējie seši Pasaules kausa posmi noritēs 2025. gadā no janvāra līdz marta beigām. Vispirms no 9. līdz 12. janvārim sportisti sacentīsies Vācijas Oberhofas, pēc kā sekos posms Rūpoldingas trasē (15. līdz 19. janvāris). Sestais Pasaules kausa posms no 23. līdz 26. janvārim notiks Itālijas Antholcas trasē, pēc kā sekos pusotra mēneša pauze, kur pa vidu būs pasaules čempionāts. Pēdējie trīs Pasaules kausa posmi notiks martā – no 6. līdz 9. martam Čehijas Nove Mesto trasē, no 13. līdz 16. martam Slovēnijas Pokļukas trasē, bet no 21. līdz 23. martam Norvēģijas Holmenkollenes trasē.