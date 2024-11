RFS zaudējums PAOK samazina izredzes kvalificēties UEFA Eiropas līgas astotdaļfinālam

RFS pamatturnīrā vēl 12. decembrī Belgradā tiksies ar Telavivas "Maccabi" no Izraēlas, 23. janvārī mājās - ar nīderlandiešu Amsterdamas "Ajax" un 30.janvārī Hamburgā - ar Kijivas "Dynamo" no Ukrainas. RFS ir otrā Latvijas komanda aiz "Ventspils", kas iekļuvusi UEFA Eiropas līgas pamatturnīrā, vairs neeksistējošajam Kurzemes klubam to iespējot 2009./2010.gada sezonā. Pirms diviem gadiem RFS cīnījās UEFA Eiropas Konferences līgas pamatturnīrā, kas ir pēc spēka trešais Eiropas klubu turnīrs.