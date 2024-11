Pelnošāko basketbolistu topā Rolands Šmits apsteidz Dāvi Bertānu, desmitniekā viena dāma

Izmaiņu nav pirmajā vietā. To joprojām ieņem Kristaps Porziņģis, kura neto alga tiek lēsta gandriz 14 miljonu eiro apmērā (13,9 miljoni). Bostonas "Celtics" viņš ikgadēji pelna ap 29,2 miljoniem, taču aptuveni 50 % no bruto atalgojuma aiziet nodokļu nomaksā. Tālāk gan redzamas izmaiņas. Otro vietu vairs neieņem Dāvis Bertāns, kurš pēc astoņām sezonām NBA šajā vasarā pārcēlies uz "Dubai" basketbola komandu. Tur viņa atalgojums lēsts viena miljona dolāru apmērā, kas ir aptuveni 950 tūkstoši eiro. Tas ļāvis pelnošāko basketbolistu topā viņu apsteigt Rolandam Šmitam, kuram pēc pārejas no Kauņas "Žalgiris" uz Stambulas "Anadolu Efes" ticis arī kārtīgs algas pielikums - šobrīd viņa atalgojums lēsts 1,2 miljoni eiro sezonā. Labāko pieciniekā atrodas vēl divi basketbolisti, kuri ikdienā spēlē ULEB Eiroligā. Stambulas "Fenerbahce" aizsargs Artūrs Žagars sezonas griezumā pelna ap 400 tūkstošiem eiro, bet uz Boloņas "Virtus" aizgājušais Andrejs Gražulis nopelna ap 300 tūkstošiem eiro.