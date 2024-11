Video: laukuma apsilde un citi knifiņi. Kā tiek uzturēts Daugavas stadions pirms RFS UEFA Eiropas līgas spēlēm?

Trīs dienas pirms trešās mājas spēles pret PAOK Jauns.lv novēroja īpašu rosību Daugavas stadionā, kurā laukuma darbinieki noņēma pārklāju pār zālāju. Tas bija uzlikts, lai zāli nebojātu pēdējā nedēļas nogalē uzkritušais sniegs, kas sev līdz nes arī nokrišņus, atklāja Guntars Indriksons. Viņš ir no RFS puses piesaistīts infrastruktūras speciālists, kuram Latvijā ir nozīmīga pieredze attiecībā uz sporta bāžu infrastruktūru un to uzturēšanu. “Laukumu uz iepriekšējo nogali pārklāja, lai samazinātu ūdens apjomu, kas kopā ar sniegu ir viens no lielākajiem tā uzturēšanas kārtībā izaicinājumiem.” Tāpat stadionā varēja novērot nemitīgas piegādes, kas dažas dienas pirms spēles ir īpaši raksturīgi, atklāj Jaķelis. “Prasību ziņā organizēt spēli Eiropas līgā ir pavisam cits līmenis. Divas, trīs dienas pirms spēles nozīmīgākie cilvēki, kuri iesaistās spēles organizēšanā, dzīvo stadionā. Tajā laikā nāk daudz sīkumu, kurus neredz, piemēram, UEFA atsūta vienu paku uz 50 kilogramiem, otru paku, kāds kaut ko piegādā, bet vēl kāds regulāri brauc uz stadionu.” Uz Rīgu dodas vismaz trīs kravas automašīnas, no kurām viena jau pirmdien bija manāma netālu no stadiona. Viens sev līdz vedis LED ekrānu, uz kura spēles laikā tiek demonstrētas UEFA partneru reklāmas. Tas ir 200 metrus garš un to nodrošina UEFA. Uz Rīgu brauc arī translāciju tehnika, kas nodrošina spēles translāciju viscaur pasaulē.