Halovīns Rīgā, kritika pret stadionu un noskaņojums lidmašīnā drūms: Beļģijā vilšanās par “Anderlecht” neizšķirtu pret RFS

Briseles “Anderlecht” pēc puses aizvadītajām spēlēm līgas fāzē ar desmit punktiem no 12 ieņem augsto piekto vietu. RFS ar diviem punktiem ir 32. pozīcijā no 36 komandām. Otrajā pusē “Anderlecht” pretiniekos būs tādas komandas kā Portugāles “Porto”, Prāgas “Slavia”, Plzeņas “Viktoria” no Čehijas un Vācijas “Hoffenheim”, kamēr RFS gaidāmi mači pret Saloniku PAOK, Kijivas “Dynamo”, Amsterdamas “Ajax” un Telavivas “Maccabi”. Trīs no šīm komandām turnīrā atrodas zem Latvijas čempiones.