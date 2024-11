Horvātijas futbolisti izcīna neizšķirtu pret Portugāli un iekļūst Nāciju līgas izslēgšanas spēlēs, atstumjot Skotiju

Četru C līgas ceturto vietu īpašnieču vidū Latvija ar četriem punktiem sešās spēlēs joprojām ieņem pirmo vietu un nevar nokrist zemāk par otro vietu, kas ļaus cīnīties par palikšanu C divīzijā pārspēlēs ar kādu no otro vietu ieņēmušajām D līgas komandām. Trīs punkti ir Luksemburgai, piecas spēles aizvadījušajai Azerbaidžānai ir viens punkts, bet Lietuva ir bez punktiem.