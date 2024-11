Hārdens kļuvis par otro visvairāk tālmetienus realizējušo spēlētāju NBA vēsturē

Pirms mača ar "Jazz" 35 gadus vecais Hārdens ar Reju Allenu dalīja otro vietu NBA vēsturē realizētajos tālmetienos, precīzi būdami 2973 reizes, bet svētdienas spēlē "Clippers" spēlētājs trāpīja divus no astoņiem tālmetieniem, šajā rādītājā izvirzoties otrajā pozīcijā. Pārliecinošs līderis realizētajos tālmetienos ir Stefens Karijs no Goldensteitas "Warriors", kurš precīzs no tālās distances bijis 3782 reizes.