Ar Foksa 60 punktiem uzvarai nepietiek; "Cavaliers" joprojām bez zaudējumiem

"Kings" pagarinājumā ar 126:130 (27:32, 27:30, 28:36, 33:17, 11:15) piekāpās Minesotas "Timberwolves". Fokss 44 minūtēs un 29 sekundēs laukumā realizēja 16 no 25 divpunktu metieniem, sešus no desmit tālmetieniem un 10 no 11 soda metieniem. Viņa kontā arī septiņas rezultatīvas piespēles, pa trim atlēkušajām bumbām un pārķertām piespēlēm, bloķēts metiens, sešas kļūdas, trīs personiskās piezīmes un +/- rādītājs +1. 23 punktus un 12 atlēkušās bumbas mājiniekiem sakrāja lietuvietis Domants Sabonis, bet 14 punktus un desmit atlēkušās bumbas - Kīgans Marejs. Viesiem 36 punktus guva Entonijs Edvardss, 26 punktus - Džūliuss Rendls, bet vēl četri basketbolisti sakrāja vismaz desmit punktus. Viesi otrā puslaika sākumā panāca pat 20 punktu pārsvaru (74:54), taču mājinieki atspēlējās. Pagarinājumā Sakramento komanda vienīgo reizi izvirzījās vadībā pašā papildlaika sākumā, pēc Foksa tālmetiena panākot 118:115.