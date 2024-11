VIDEO: Artūrs Žagars sarīko mača skaistāko epizodi, pabiedē visus ar savainojumu un uzvar Kauņā

Žagars maču sāka "Fenerbahce" starta pieciniekā, laukumā pavadītajās 23 minūtēs un 49 sekundēs realizējot divus no četriem divpunktu metieniem, vienu no trīs tālmetieniem un trīs no sešiem soda metieniem. Divus "sodiņus" latvietis iemeta 5,5 sekundes pirms pamatlaika beigām, tobrīd panākdams 70:65.