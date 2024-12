Zelta medaļas svars: Rihards Snikus un viņa stāsts par gribasspēku

Edgars: Parasti divas, bet pirms olimpiādes – trīs reizes. Divi treniņi bija Tīrainē, viens Kleistos. Kad zirgs King of the Dance (Deju karalis – no angļu val.) saslima, dabūjām otru zirgu Rising Gold (Uzlecošais zelts – no angļu val.), bet ar viņu treniņi Kleistos sākās deviņos vakarā. Pēc tam vēl atceļš uz Baldoni. Tā bija pamatīga slodze mums visiem. Kamēr es nodarbojos ar Riču, Elīnai bija pamatīga ņemšanās ar mūsu trīs bērnu – 11 gadu vecā Egerta un četrgadīgo dvīņu Everlīnas un Elianas – pieskatīšanas un izvadāšanas organizēšanu. Tāpēc saku, ka medaļas – tas ir forši, bet kādu darbu tas prasījis!