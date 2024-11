Kendija Aparjode ieskicē savus plānus kamaniņu divniekos un gatavojas pārmaiņu pilnai sezonai

Kamaniņu sportā sezona ir īsa – tā ierasti sākas ap novembra beigām vai decembra sākumu, bet noslēdzas februāra beigās vai martā. Tas nozīmē, ka ap aprīli šajā sporta veidā esošie sportisti var doties neilgā atpūtā, bet jau no maija sākas gatavošanās jaunajai sezonai. Tieši tā bijis šogad, visu vasaru ieliekot fizisko bāzi gan Siguldā, gan arī vienā nometnē Valmierā. Savukārt ledus treniņi pārsvarā bijuši Latvijā esošajā infrastruktūrā un uz īsu brīdi pirmā Pasaules kausa posma mājvietā Lillehammerē. Atšķirībā no pagājušā gada, šogad Vācijas trasēs nav izdevies iegūt iespēju trenēties. “Gatavošanos jaunajai sezonai sākām maijā,” intervijas ievadā Jauns.lv saka viena no Latvijas izlases zināmākajām kamaniņu braucējām. “Gribētos gan teikt, ka sagatavošanās sezonai vēl ir procesā. Mēs gatavojamies tā, lai augstākajā līmenī būtu uz pasaules čempionātu. Tāpēc nevaru teikt, ka šobrīd esmu savā labākajā līmenī, ko arī pamanu savā startā, taču par to šobrīd īpaši nepārdzīvoju. Sezonas galvenais mērķis ir pasaules čempionāts. Ticu, ka uz to būšu savā augstākajā līmenī,” turpināja Aparjode.