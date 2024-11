Vai Džeiks Pols nokautēs boksa leģendu Maiku Taisonu? Honorāru "jūtūberis" saņems krietni lielāku

Taisona dzīve nav bijusi bez skandāliem. 1992. gadā viņu apsūdzēja sievietes izvarošanā, kas lika viņam uz sešiem gadiem doties cietumā. No tā viņu pēc trīs gadiem atbrīvoja priekšlaicīgi. Taisons atgriezās boksā, kurā spēja atgūt WBA un WBC titulus, kļūstot tikai par sesto bokseri smagsvaru vēsturē, kuram pēc kāda titula zaudēšanas izdevies to atgūt. 1997. gadā revanša cīņā pret Evanderu Holifildu cīņa tika apturēta 11. raundā, jo Taisons pretiniekam iekoda ausī. Viens no kodieniem bija tik spēcīgs, ka Holifildam nokrita gabaliņš no auss. Par spīti dažādiem skandāliem, Taisona panākuma likuši viņu iekļaut Starptautiskajā boksa Slavas zālē, kā arī Pasaules boksa Slavas zālē.