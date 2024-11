Dženifera Ģērmane gatava spert soli vēl tuvāk elitei. Šosezon nebūs pašai jāgatavo savas slēpes

Kopumā jā, šī sezona būs stabila finansiālajā ziņā. Lielākais un galvenais sponsora finansējums nāk no manas komandas "Apex2100", šai sezonai un arī nākamajai. Diemžēl saistībā ar to, ka sacensību skaists palielinās un klāt ir nācis arī servisa cilvēks, izdevumi ir stipri lielāki un tas krīt uz komandas pleciem. Man ir prieks, ka man vairs nav jābalstās uz ģimenes finansējumu, bet man ļoti noderētu papildus finansiālais atbalsts. Piešķirtais LOV finansējums, diemžēl, sedz ļoti mazu daļu no mana sezonas budžeta un šai sezonai man ir nācies ieguldīt arī pašai no sava maciņa. Bez šī atbalsta no "Apex2100" es noteikti nebūtu spējīga nofinansēt savu sezonu.