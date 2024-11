Embīds atgriežas laukumā ar blāvu sniegumu, Klejam Tompsonam pirmais zaudējums Goldensteitā

Mājinieki "Pistons" uzvarēja ar 123:121 (32:21, 25:30, 34:31, 20:29, 12:10), izšķirošajiem notikumiem norisinoties pagarinājuma izskaņā. Nepilnas divas sekundes pirms papildlaika beigām Hiro panāca 121:119 viesu labā, uz ko mājinieki atbildēja ar Džeilena Durena triecienu grozā no augšas 1,1 sekundi pirms finālsvilpes. Pēc šīs epizodes "Heat" pieprasīja pusminūtes pārtraukumu, tomēr vienībai tādi vairs nebija atlikuši, par ko viesi tika sodīti ar tehnisko piezīmi un Maliks Bīzlijs realizēja soda metienu. Atlikušajā laikā "Heat" vēlreiz pārkāpa noteikumus un Bīzlijs realizēja vēl vienu no diviem soda metieniem, panākot beigu rezultātu 123:121 mājinieku labā. Hiro no saviem 40 punktiem 20 guva pēdējā ceturtdaļā un papildlaikā, bet 20+12 viesu rindās sakrāja Bams Adebajo. Mājinieku sastāvā Bīzlijs un Keids Keningems sakrāja pa 21 punktam, 19 punktus guva Džeidens Aivijs, bet 18 - Tobiass Heriss.