Vankūveras "Canucks" ar Bļugera palīdzību uzvar "Flames", Merzļikinam neveiksme Sietlā

Bļugers spēlēja 15 minūtes un 33 sekundes, no tām vienu minūti un 15 sekundes pavadot uz ledus mazākumā. Uzbrucējs izpildīja vienu metienu pa vārtiem, pārtvēra vienu ripu, pieļāva vienu kļūdu, uzvarēja 11 no 14 iemetieniem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. Šilovam paliekot rezervē, Vankūveras vienības vārtus sargāja Kevins Lankinens, kurš atvairīja 28 no 29 metieniem.