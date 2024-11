Garkuls-Gurēvičs izcina uzvaru Pasaules kausa posmā ratiņpaukošanā

No 27 startējušajiem sportistiem pirmie seši izsētie, tajā skaitā Garkuls-Gurēvičs, nepiedalījās apakšgrupu turnīrā. Izslēgšanas turnīrā Latvijas parasportists no pirmās kārtas bija brīvs, otrajā pārspēja pārstāvi no Ungārijas, nākamajās divās - ratiņpaukotājus no Polijas, bet finālā ar 15:6 uzveica itāli Mikēli Masu. Latvijas ratiņpaukotājs šovasar Pasaules kausa posmā Polijā izcīnīja sudraba godalgu sacensībās ar špagu, bet maijā šajā pašā disciplīnā ierindojās trešajā pozīcijā.