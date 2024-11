Bļugers NHL mačā īsteno rezultatīvu piespēli; Merzļikinam ceturtais zaudējums; Balinska "Panthers" gūst uzvaru pēcspēles metienos

Bļugers uz ledus pavadītajās 16 minūtēs un 40 sekundēs vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu, uzvarēja septiņos no 13 iemetieniem un bija viens no diviem "Canucks" hokejistiem ar pozitīvu lietderības koeficientu (+1). Šilovs spēlēja mača pēdējās deviņas minūtes, atvairot visus četrus metienus, bet Kevins Lankinens, sākot spēli vārtos, tika galā ar 20 no 27 raidījumiem.