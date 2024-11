Porziņģis un Brauns savainojumu dēļ nepiedalās "Celtics" neveiksmē pret "Warriors"; "Cavaliers" paliek vienīgie bez zaudējuma

Rezultatīvu sniegumu komandas zaudējumā trešdien nodemonstrēja arī Karls-Entonijs Taunss, kurš izcēlās ar 34+16, taču viņa vienība Ņujorkas "Knicks" viesos atzina Atlantas "Hawks" pārākumu. Mājinieki svinēja uzvaru ar 121:116 (26:22, 39:39, 24:28, 32:27), kas ar četriem panākumiem deviņās spēlēs "Hawks" ļāvis pakāpties uz piekto vietu Austrumu konferencē. Uzvarētāju sastāvā 33 punktus guva šī gada drafta pirmais numurs Zakarija Risašē, aizvadot savu un citu šī gada debitantu līdz šim rezultatīvāko karjeras maču. No tālās distances francūzis realizēja sešus no desmit metieniem, trāpīja piecus no astoņiem divpunktu un piecus no deviņiem soda metieniem. Viņa kontā 37 nospēlētās minūtēs arī septiņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs pārtvertas bumbas un divi bloķēti metieni. Vēl "Hawks" sastāvā ar 23+15 un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džeilens Džonsons, bet 23 punkti un desmit rezultatīvas piespēles Treja Janga kontā. "Knicks" rindās otrs rezultatīvākais ar 21 punktu bija Džeilens Bransons.