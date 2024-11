Zorikam sezonas pagaidām labākā spēle, Blumbergam uzvara; "VEF Rīgai" un "Ventspilij" mainīgas sekmes Latvijas-Igaunijas basketbola līgā

Valmieras basketbolisti 2024./2025. gada sezonā spēlē A grupā kopā ar "Rytieri", "Opava" no Čehijas, Nīderlandes komandu Groningenas "Donar", Varšavas "Dziki" no Polijas, angļu Ņūkāslas "Eagles", Plevenas "Spartak" no Bulgārijas un "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" no Igaunijas un "Voluntari" no Rumānijas. Savukārt B grupā cīnās pagājušās sezonas čempione Dānijas komanda Orhūsas "Bakken Bears", Bambergas "Brose" no Vācijas, čehu "Brno", Bristoles "Flyers" no Anglijas, Bukarestes "Dinamo", Bergenas "Fyllingen Lions" no Norvēģijas, Bratislavas "Inter", igauņu "Keila" un Varšavas "Legia".