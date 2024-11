Ostapenko saglabā pozīcijas; Štrombahs turpina kāpt

Pirmajā desmitniekā izmaiņu nav. Pirmo vietu ieņem baltkrieviete Arina Sabaļenka, otro - poliete Iga Švjonteka, trešo - amerikāniete Korija Gofa, ceturto - Jasmīne Paolīni no Itālijas, piekto - Jeļena Ribakina no Kazahstānas, sesto - amerikāniete Džesika Pegula, septīto - Džena Cjiņveņa no Ķīnas, astoto - Emma Navarro no ASV, devīto - krieviete Darja Kasatkina, bet desmito - amerikāniete Deniele Kolinsa.