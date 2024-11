Fiziķis Auziņš par Timmas lēmumu spēlēt Krievijā: nevaru atrast šādai rīcībai attaisnojumu

Arī Mārcis Auziņš, LU Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, LU Padomes priekšsēdētājs nespēj saprast basketbolista Jāņa Timmas izvēli un atzīst, ka attaisnošanās, ka sports un politika nav savienojamas lietas, šoreiz nav nedarbojas. “Līdz Krievijas iebrukumam Ukrainā es vēl būtu bijis gatavs domāt, ka kultūru, mākslu, sportu nevajag jaukt ar politiku, bet tagad, kad notiek karš Ukrainā, kuru mēs izjūtam diezgan personīgi, nevis abstrakti, saprotu, ka šī ir absolūti cilvēciska izvēle un teikt, ka nauda nesmird un vienalga, kur es to pelnu, domāju, ka tā nav cienījama politika. Latviešiem ir labs teiciens: “Dzīvot ar godaprātu.” Šeit man šķiet, ka robeža ir pārkāpta. Tīri cilvēciski man to grūti saprast, nevaru atrast veidu, lai to attaisnotu.”