Moranta "triple double", Lilarda "tukšā" spēle, Bukers uguņo un Vembanjamas spēju apliecinājums

Viesus no zaudējuma neglāba Jaņņa Adetokunbo 37+11, kamēr Damians Lilards realizēja tikai vienu no 12 metieniem no spēles un maču noslēdza ar četriem gūtiem punktiem. Interesanti, ka neilgi pirms šī mača uzvirmoja runas, ka līdz šim visu karjeru "Bucks" nospēlējušais Adetokunbo būtu gatavs pamest Milvoki, ja jutīs, ka komanda nav konkurētspējīga.