No darba policijā līdz “Playboy” vākam. Latvijā par Eiropas čempioni kļuvušu sportisti turpmāk sponsorēs “OnlyFans”

Tiek ziņots, ka Bukvica saņems fiksētu honorāru kā daļu no sponsorēšanas līguma un iespējamu bonusa maksājumu, pamatojoties uz pārdotajiem abonementiem. Līgums uz gadu stājas spēkā no novembra un abām pusēm ir iespēja to pagarināt. Saskaņā ar vienošanos “OnlyFans” logotips sezonas laikā būs redzams uz Bukvicas bobselja kamanām un apģērba.