Briest rekordi! Brunejas labākie futbolisti dodas atvaļinājumā, bet uz Krieviju sūtīs amatierus

Bruneja ir Dienvidaustrumu Āzijas valsts, kuru no visām pusēm no sauszemes ieskauj Malaizija. Aprēķināts, ka 2020. gadā to apdzīvoja nedaudz vairāk nekā 450 000 iedzīvotāju, no kuriem 70% dzīvo galvaspilsētā Bandarseribegavanā. Pateicoties naftas un gāzes atradumiem, Bruneja tiek uzskatīta par vienu no bagātākajām valstīm pasaulē. Tās IKP uz vienu iedzīvotāju ir 12. vietā pasaulē (76 864 ASV dolāru). Tas ir mazāk nekā Dānijā, Norvēģijā un ASV, bet vairāk nekā Nīderlandē, Islandē un Saūda Arābijā.