Laksa izcīna 24 punktus "Famila" uzvarā FIBA Eirolīgas spēlē; Gulbes pārstāvētā "Miškolcas DVTK" piedzīvo zaudējumu

A grupas spēlē "Famila" ar 79:69 (25:22, 20:13, 6:15, 28:19) pārspēja Salamankas "Avenida" no Spānijas. Laksa 34 minūtēs un 12 sekundēs laukumā realizēja četrus no sešiem divpunktu metieniem un četrus no sešiem tālmetieniem, kā arī visus četrus soda metienus, kļūstot par mača rezultatīvāko spēlētāju. Viņas kontā arī viena atlēkusī bumba, divas rezultatīvas piespēles, personiskā piezīme, kļūda, dalīts labākais +/- rādītājs spēlē +21 un labākais efektivitātes koeficients spēlē 22.