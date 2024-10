Atgriezīsies Spānijā? ULEB Eirokausa līdere izskata iespēju piesaistīt Anžeju Pasečņiku

Šobrīd Pasečņiks tiek uzlūkots kā viens no kandidātiem uz to, lai karjeru turpinātu ULEB Eirokausa komandā “Valencia”. Kā ziņo “Las Provincas”, klubs aktīvi meklē pastiprinājumus garajā galā, kurā sezonas ievadā sevi ne no labākās puses apliecinājis Ītans Hapss (piecās ACB līgas spēlēs 1,6 punkti un 1,6 atlēkušās bumbas, piecās ULEB Eirokausa spēlēs 4,2 punkti un 1,6 atlēkušās bumbas). Pasečņiks gan nav vienīgais kandidāts uz “Valencia” pastiprināšanu. Klubs izskata arī Frenka Kaminska kandidatūru, kurš iepriekšējo sezonu pavadīja Belgradas “Partizan” (Adrijas līgā 10,6 punkti un 3,6 atlēkušās bumbas, Eirolīgā 8,9 punkti un 3,4 atlēkušās bumbas). Kaminskis pirms šīs sezonas mēģināja atgriezties NBA, taču tas neizdevās, īsi pirms sezonas viņu atbrīvojot Fīniksas “Suns”. Karjeras laikā Kaminskis NBA spēlējis “Suns”, Šarlotas “Hornets”, Atlantas “Hawks” un Hjūstonas “Rockets” sastāvos (413 spēlēs 8,8 punkti un 3,8 atlēkušās bumbas).