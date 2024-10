VIDEO: Merzļikins atgriežas vārtos ar spožu uzvaru; Balinskis beidzot spēlē aizsardzībā

"Blue Jackets" mājās ar rezultātu 6:1 (3:0, 1:0, 2:1) uzvarēja pagājušā gada finālisti ar vienu no jaudīgākajiem uzbrukumiem NHL - Edmontonas "Oilers" komandu. Merzļikins, kurš sargāja laukuma saimnieku vārtus pēc divu nedēļu pārtraukuma, jo atlaba no savainojuma tika galā ar 31 no 32 pretinieku metieniem, atvairot 96,9% raidījumu. Latvijas vārtsargs tika atzīts par mača pirmo zvaigzni. Latvietis vienīgo reizi mačā tika pārspēts trešās trešdaļas izskaņā, kad pamatlaika pēdējā minūtē "Oilers" vairākumā vārtus guva Matīass Ekholms.