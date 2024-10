Maksijs ar 45 punktiem sekmē uzvaru pār "Pacers"; "Nets" pārsteidz "Bucks"

Maksijs desmit punktus guva pagarinājumā, kuru sāka ar precīzu tālmetienu. spēlē viņš realizēja deviņus no 15 divpunktu un piecus no 17 trīspunktu metieniem, kā arī 12 no 15 soda metieniem. Viņa kontā arī pa četrām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm, piecas kļūdas, pārķerta bumba un divi bloķēti metieni. 17 punktus un 12 atlēkušās bumbas sakrāja Kelebs Mārtins, 15 punktus guva Eriks Gordons, 14 punktus Kellijs Obrs, bet Andrē Dramonds deviņiem punktiem pievienoja 17 atlēkušās bumbas.