Vai sporta nodarbības Olimpiskajā sporta centrā kļūs dārgākas?

Viens no problēmas risinājumiem varētu būt sporta nodarbību cenu celšana. Taču ne visi ir gatavi sportot dārgāk. Diemžēl atbildi nerada arī Saeimas Pieprasījumu komisijā - jautājuma izskatīšanu atliekot vēl uz trim nedēļām. Pa šo laiku Rīgas domei un Finanšu ministrijai jāmeklē risinājums neadekvāti augstajai zemes nomas maksai. Kā viens no variantiem tiek minēts nomas maksas koeficienta noteikšana 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.