Video: kuram bija skaistākais vārtu guvums? Visi NHL vārtsargu precīzie metieni

Gustavsons gan nav pirmais vārtsargs NHL vēsturē, kurš izcēlies ar precīzu metienu vārtos. Tas gan ir samērā rets gadījums, un NHL vēsturē šādi gūti 18 vārti. Desmit no tiem iemesti pēc vārtsargu tiešajiem metieniem, bet astoņi pēc tam, kad vārtsargs bijis pēdējais, kam pieskārusies ripa no savas komandas līdz to skāris kāds pretinieku hokejists un tā ieripojusi vārtos. 16 no vārtiem iemesti regulārā turnīra laikā, bet divi – Stenlija kausa izcīņā.