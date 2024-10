“Ģeopolitisku izaicinājumu dēļ” no amata atkāpjas Krievijas Olimpiskās komitejas prezidents

Kā zināms, okupantu valsts Krievija pēc plaša mēroga iebrukuma Ukrainā lielā mērā tika izslēgta no pasaules sporta dzīves, ieskaitot olimpisko kustību. Iebrukums Ukrainā notika 2022. gada februārī laikā starp Pekinas olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm, kas uzskatāms par klaju Olimpiskās miera hartas pārkāpumu. Neraugoties uz to, Parīzes olimpiskajās spēlēs zem olimpiskā karoga drīkstēja startēti daži Krievijas sportisti, kuri bija apliecinājuši savu neitralitāti un būšanu neatkarīgiem no agresorvalsts iekšlietu sistēmas.