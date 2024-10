Kāpēc Floridas “Panthers” neizsauc Vilmani no fārmkluba, bet Balinski iespēlē uzbrukumā? Tam ir loģisks skaidrojums

Lai varētu pieteikt Gilsu sastāvam, Floridai nācās atbrīvot vietu, un tādējādi ilgtermiņa savainoto spēlētāju sarakstā ievietot Tomāšu Nošeku. Viņš joprojām atlabst no ķermeņa augšdaļas savainojuma un līdz Gilsa izsaukšanai no AHL bija vienkārši savainoto spēlētāju sarakstā. Ar to gan nebeidzās Floridas “Panthers” nedienas. Slimības dēļ tika pazaudēts viens no līderiem Metjū Tkačaks, un sagaidāms, ka viņš nespēlēs vismaz nedēļu. “Viņš varētu atgriezties pret Minesotas “Wild”,” žurnālistiem pirms mača pret “Bruins” teica Floridas galvenais treneris. Tas paredzēts naktī uz 23. oktobri. Tas nozīmē, ka bez Tkačaka Florida aizvadīs vēl trīs spēles – 16. oktobrī pret Kolumbusas “Blue Jackets”, 18. oktobrī pret Vankūveras “Canucks” un 20. oktobrī pret Lasvegasas “Golden Knights”.