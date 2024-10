Ostapenko WTA rangā noslīd uz 15. vietu; Štrombaham kāpums

Ranga līdere joprojām ir poliete Iga Švjonteka, otro vietu saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, bet uz trešo vietu pakāpusies amerikāniete Korija Gofa, kura apsteigusi tautieti Džesiku Pegulu. Piekto vietu saglabā Jeļena Ribakina no Kazahstānas, kurai seko Jasmīne Paolīni no Itālijas. Joprojām septītā ir Džena Cjiņveņa no Ķīnas, astotā - Emma Navarro no ASV, devītā - Daniele Kolinsa no ASV, bet uz desmito no 12. vietas pakāpusies Beatrise Hadada Maja no Brazīlijas.