“Viņu draftēja tikai uzvārda dēļ!”: Bronijam Džeimsam nozīmīgu lomu NBA neredz

Ņemot vērā Lebrona Džeimsa vārda svaru pasaules basketbolā, skaidrs, ka arī Bronijam tiks pievērsta pastiprinātāka uzmanība. ESPN veidotajā materiālā anonīmi izteikušies Austrumu un Rietumu konferenču komandu skauti un menedžeri, esot kritiski par Bronija Džeimsa izredzēm NBA. “Losandželosas “Lakers” fanu, Riča Pola (Bronija un Lebrona aģents – aut.) un Lebrona gaidas no Bronija Džeimsa nav samērīgas pret realitāti. Ja viņiem būtu īsta sapratne par to, cik tālu Bronijs ir no NBA, tad nez vai viņi šādi rīkotos,” teica kādas Austrumu konferences komandas menedžeris. “Viņu jau sākotnēji sagatavo uz izgāšanos. Kādas šeit vispār ir gaidas,” krietni kritiskāks ir kādas Austrumu konferences komandas skauts.