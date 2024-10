"Rangers", "Canadiens" un "Jets" iesāk jauno NHL sezonu ar "sausām" uzvarām; Rantanens iemet "hat-trick" zaudējumā

Uzvarētāju rindās Ivans Barbašovs izcēlās ar 2+2, Džeks Eikels atdeva četras rezultatīvas piespēles, Marks Stouns iekrāja 2+1, divus vārtus guva arī Viktors Ūlofsons, bet trīs rezultatīvas piespēles savā kontā ierakstīja Šejs Teodors. Vēl pa vieniem vārtiem uzvarētāju rindās Zeka Vaitklauda un Breta Haudena kontā, kamēr viesu rindās viens precīzs metiens arī Keisijam Mitlstadam. Somu uzbrucējam Rantanenam šis bija karjeras astotais "hat trick", no kuriem pieci gūti izbraukuma mačos. "Avalanche" pamatvārtsargs Aleksandrs Georgijevs atvairīja 11 no 16 metieniem un pēc otrā perioda viņu nomainīja Justuss Annunens, kurš tika galā ar diviem no četriem metieniem. Pretējos vārtos Eidens Hills tvēra 28 no 32 ripām.