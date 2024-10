NBA ģenerālmenedžeri pārliecinoši prognozē Kristapa Porziņģa Bostonas "Celtics" otro triumfu pēc kārtas

Tāpat NBA klubu ģenerālmenedžeri prognozē, ka sezonas vērtīgākā spēlētāja balvu varētu iegūt "Thunder" spēlētājs Šejs Gildžess-Aleksandrs vai Luka Dončičs no "Mavericks". Gildžesam-Aleksandram tika 40% balsu, bet Dončičam - 30% balsu. Par labāko uzbrūkošo aizsargu NBA klubu ģenerālmenedžeri atzinuši Dončiču (37%), par labāko saspēles vadītāju Entoniju Edvardsu (33%) no Minesotas "Timberwolves", par labāko vieglo uzbrucēju Porziņģa komandas biedru Džeisonu Teitumu (47%), par labāko spēka uzbrucēju Janni Adetokunbo (77%) no Milvoki "Bucks", bet par labāko centra spēlētāju - Denveras "Nuggets" pārstāvi Nikolu Jokiču (87%).